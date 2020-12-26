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«Бабулька молодится»: Долина пришла на телевидение в кожаных мини-шортах и с дредами
Лариса Долина удивила фанатов новым образом / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Бабулька молодится»: Долина пришла на телевидение в кожаных мини-шортах и с дредами

Юлия Курганова

Звезды

Певица Лариса Долина пришла на съемки выпуска программы Ивана Урганта на Первом канале в кожаных мини-шортах и с дредами на голове. Она принимала участие в шоу вместе с коллегой Burito, чтобы представить совместную песню.

Артистка предпочла брутальный образ, включающий кожаные пиджак и мини-шорты, армейские ботинки со шнуровкой, а дополнением стали дреды и яркий макияж.

Снимок появился на странице в соцсети Instagram передачи «Вечерний Ургант».

Пользователи Сети были удивлены таким внешним видом певицы. Многие отметили, что получился явный перебор с оригинальностью образа. Некоторые указали, что Долиной больше подходит элегантный стиль, а не псевдо-молодежный. Нашлись и те, кто сравнили звезду с персонажем из «Чужого» и Калипсо из «Пиратов Карибского моря».

«Это перебор»; «Ой, что с Долиной? Ей к лицу элегантность. А этот псевдо-молодежный стиль лишь подчеркивает возраст»; «Бабулька молодится», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее звездный стилист раскритиковал новый образ Долиной. На артистке было переливающееся длинное черное платье с откровенным декольте, волосы были гладко зачесаны и собраны в высокий хвост.

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Лариса Долина«Вечерний Ургант»критика
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