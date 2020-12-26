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Музей Победы проведет в выходные новогодние онлайн мастер-классы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музей Победы проведет в выходные новогодние онлайн мастер-классы

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В последние выходные перед Новым годом Музей Победы подготовил для детей и их родителей праздничные мастер-классы. В субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря, на сайте музея откроется творческая мастерская. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время онлайн-занятий участники научатся делать простые и интересные сувениры из бумаги, ткани, ниток и глины. Эти поделки могут стать хорошим подарком для близких или украшением для праздничной елки.

Музей Победы проведет в выходные новогодние онлайн мастер-классы Фото: пресс-служба музея Победы

Также школьники и их родители узнают не только о разных техниках живописи и прикладного творчества, но и интересные факты о том, как встречали Новый год на фронте.

Мастер-классы начнутся в 13:00, подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Музея Победы.

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