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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5602 человека за сутки
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5602 человека за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки еще 5602 пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в субботу, 26 декабря.

Число вылечившихся от COVID-19 в столице увеличилось до 599 541 человека, сообщает оперштаб в Тelegram-канале.

По последним данным, в Москве выявили 772 104 случая коронавируса, скончались от инфекции 10 763 пациента.

Ранее врач рассказал, каким должно быть питание при восстановлении после коронавируса и что еще может помочь.

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