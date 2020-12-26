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СМИ: Получившая ожоги в московской сауне женщина скончалась в больнице
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

СМИ: Получившая ожоги в московской сауне женщина скончалась в больнице

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Новодмитровская улицаКарта всех событий

Пожилая женщина, которая получила ожоги в сауне фитнес-клуба в столице, скончалась в больнице. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в субботу, 26 декабря.

Уточняется, что 75-летняя посетительница сауны была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она получила ожоги 20 процентов тела.

По данным телеканала, инцидент произошел в центре на Новодмитровской улице. Женщина долгое время пробыла в сауне и потеряла сознание.

Пострадавшую госпитализировали. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти жизнь пациентки.

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