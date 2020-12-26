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Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли золото чемпионата России в парном катании
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли золото чемпионата России в парном катании

Кирилл Николаев

Спорт

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в субботу, 26 декабря, победили в парном катании на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

После короткой программы Тарасова и Морозов занимали первую позицию. По итогам произвольного проката они набрали 147,58 балла. В сумме пара набрала 228,23 балла и сохранила первое место.

Вторую позицию с результатом 224,99 балла заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин замкнули призовую тройку. Они набрали 221,39 балла.

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