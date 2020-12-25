Евгений Плющенко рассказал о перенесенной пневмонии

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал, что перенес пневмонию в начале пандемии COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, спортсмен приехал на чемпионат России в Челябинск, где выступает его ученица Александра Трусова. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная и другая фигуристка академии тренера Валерия Шульская пропускают турнир из-за последствий коронавирусной инфекции.

По словам Плющенко, на данный момент он сделал прививку от COVID-19.

— Многие в моей группе переболели, я сам лежал в реанимации с воспалением легких в самом начале пандемии. Думал, что COVID-19, но анализы не обнаружили ни вируса, ни антител, — уточнил фигурист.

Ранее Евгений Плющенко опроверг информацию о коронавирусе у тренера Сергея Розанова.

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