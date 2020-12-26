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«Не спугнуть Быка»: Цымбалюк-Романовская рассказала, в чем встретит Новый год
@vitalinaromanovskaya / Фотография из официального аккаунта Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram

«Не спугнуть Быка»: Цымбалюк-Романовская рассказала, в чем встретит Новый год

Рафаэль Залян

Звезды

Пианистка и актриса Виталина Цымбалюк-Романовская всегда следует рекомендациям модных стилистов и уже спланировала образ для встречи Нового года. Об этом она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Очень люблю слушать пожелания нашего историка моды Александра Васильева. Он действительно дает дельные советы. Благодаря ему у меня каждый год получаются шикарные образы. Например, в прошлом году я вышла в свет в белом сарафане с меховыми бретелями. Получилось очень красиво и нежно. А вот грядущий новый год хотелось бы тоже встретить в изысканном платье с шикарными узорами и украшениями. Думаю, что в этом образе будет много теплых тонов и серебристых вкраплений, — сказала Цымбалюк-Романовская.

Актриса посоветовала при выборе образа прислушиваться к рекомендациям экспертов, «чтобы неудачными сочетаниями не спугнуть символ будущего года — Белого Металлического Быка».

Собеседница «ВМ», по ее словам, предстоящий год будет отмечать с родителями.

— Традиционно мы с семьей собираемся и вместе проводим время. Эта наш любимый праздник. А потом я обязательно встречаюсь со своими друзьями, и мы продолжаем отмечать и веселиться. Мне очень хочется верить, что наступающий год будет намного лучше и добрее, чем уходящий, — поделилась пианистка.

Цымбалюк-Романовская также призналась, что из новогодних блюд больше всего любит сельдь под шубой и мамины сладости.

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модаВиталина Цымбалюк-РомановскаяНовый год
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