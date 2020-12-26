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«Прикольная штучка»: Галкин рассказал об уникальном арт-объекте в саду
Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

«Прикольная штучка»: Галкин рассказал об уникальном арт-объекте в саду

Кирилл Николаев

Звезды

Поклонники певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина постоянно интересуются арт-объектами, которые находятся на территории их замка. Об одном из них Галкин рассказал на своей странице в Instagram.

По словам юмориста, этот арт-объект получил название «Георгий и змей». Его автором является друг Галкина.

— В этой скульптуре сочетается и мощь, и динамика, и воздушность, и лаконичность, — отметил супруг Аллы Пугачевой.

Галкин добавил, что высота арт-объекта составляет семь метров, а вес — более тонны. Изгибы змеи держатся без каких-либо дополнительных подпорок.

Подписчики моментально отреагировали на публикацию Галкина. Они отметили, что скульптур-создатель заслуживает громких аплодисментов.

«Прикольная штучка», «Скульптура бомбическая», «Респект мастерам!», — написали пользователи в комментариях к посту.

Ранее Максим Галкин рассказал о несбывшейся мечте детства.

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Максим Галкинзамокарт-объект
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