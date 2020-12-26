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Таролог перечислила продукты, которых не должно быть на новогоднем столе
Фото: www.flickr.com

Таролог перечислила продукты, которых не должно быть на новогоднем столе

Кирилл Николаев

Общество

Приближающийся 2021 год по восточному календарю является годом Белого металлического быка. По мнению таролога Галины Янко, очень важно встретить Новый год правильно. Она перечислила продукты, которые не стоит ставить на новогодний стол.

Янко отметила, что на столе ни в коем случае не должно быть угощений красного цвета, так как этот цвет злит быка. Она посоветовала не подавать на стол помидоры и красный перец. Также таролог не рекомендует готовить на Новый год блюда из говядины и телятины, сообщает Пятый канал.

Янко добавила, что бык не любит спиртное. По этой причине на праздничном столе должны быть только безалкогольные напитки — соки, минеральная вода, лимонады. Кроме того, на столе не должно быть ничего золотого или оранжевого (апельсины, мандарины), иначе символ года Бык пройдет мимо вашего дома.

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