Диетолог рассказала, как выбрать красную икру к новогоднему столу

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Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как выбрать красную икру, в беседе с Nation News.

— Не рекомендуется есть икру в вечернее время, потому что это может приводить к отекам, перегрузке почек. Лучше всего употреблять ее дозировано в первой половине дня, — уточнила Дюваль.

Специалист сообщила, что к Новогоднему столу лучше выбрать икру в стеклянной, а не жестяной банке. Также обязательно стоит проверить срок годности продукта. Эксперт также советует есть икру с подсушенным темным хлебом. Вместо сливочного масла можно использовать размятый кусочек авокадо.

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