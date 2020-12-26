Врач дала советы, когда лучше сделать прививки от гриппа и COVID-19 перед отпуском

Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Терапевт Лариса Алексеева дала советы, когда лучше сделать прививки от гриппа и COVID-19 перед отпуском, в беседе с Nation News.

— Я бы никому не советовала ехать сейчас куда бы то ни было на отдых, даже в наш любимый Крым. Не советую менять эпидемиологическую обстановку в нынешней ситуации. В Крыму сейчас не только коронавирус, как и во всех других наших регионах, там свирепствует ротавирус, — уточнила Алексеева.

Эксперт отметила, что прививки необходимо сделать за три месяца до поездки, чтобы успели выработаться антитела.

Ранее «Москва 24» рассказала, что самые популярные направления у россиян на новогодние праздники — это Сочи и Казань. Также востребованы для отдыха на каникулах Крым и Минеральные Воды.

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