Глава ВОЗ призвал человечество готовиться к новым пандемиям

Тедрос Гебрейесус признал, что человечество не было готово к пандемии / Фото: twitter.com/DrTedros

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал человечество готовиться к новым пандемиям.

— История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью, — сказал он в видеообращении на Youtube канале организации в честь Международного дня противоэпидемической готовности.

Глава ВОЗ добавил, что год назад мир не был знаком с коронавирусом, но с тех пор все изменилось. Он отметил, что воздействие, которое оказывает COVID-19 на все человечество вышло за пределы болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик.

Гебрейесус признал, что человечество не было готово к пандемии коронавируса, и призвал извлечь уроки из произошедшего. Также он заявил о необходимости инвестиций, с помощью которых получится предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы первичной медицинской помощи.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что в любых шагах по улучшению здоровья человека важно учитывать взаимосвязь между людьми, животными и планетой.

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