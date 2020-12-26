Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава ВОЗ призвал человечество готовиться к новым пандемиям
Тедрос Гебрейесус признал, что человечество не было готово к пандемии / Фото: twitter.com/DrTedros

Глава ВОЗ призвал человечество готовиться к новым пандемиям

Юлия Курганова

Здоровье

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал человечество готовиться к новым пандемиям.

— История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью, — сказал он в видеообращении на Youtube канале организации в честь Международного дня противоэпидемической готовности.

Глава ВОЗ добавил, что год назад мир не был знаком с коронавирусом, но с тех пор все изменилось. Он отметил, что воздействие, которое оказывает COVID-19 на все человечество вышло за пределы болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик.

Гебрейесус признал, что человечество не было готово к пандемии коронавируса, и призвал извлечь уроки из произошедшего. Также он заявил о необходимости инвестиций, с помощью которых получится предотвращать чрезвычайные ситуации и развивать системы первичной медицинской помощи.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что в любых шагах по улучшению здоровья человека важно учитывать взаимосвязь между людьми, животными и планетой.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявили во Франции

ВОЗпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте