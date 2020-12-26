Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 выявили во Франции

Фото: youtube.com

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения в стране новым штаммом COVID-19, о выявлении которого ранее рассказали власти Великобритании. Об этом сообщил в пятницу вечером, 25 декабря, телеканал BFM.

Уточняется, что пациент, у которого был выявлен коронавирус, приехал во Францию 19 декабря из Великобритании, где он живет. В настоящее время он находится в изоляции и чувствует себя хорошо.

Органы здравоохранения приступили к отслеживанию контактов с медработниками, которые заботились о пациенте, и к поиску его контактных лиц, находящихся в группе риска, чтобы изолировать их.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые назвали главную опасность «британского» штамма COVID-19