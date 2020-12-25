Ученые назвали главную опасность «британского» штамма COVID-19

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Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины установили, что новый штамм коронавируса, который возник на юге-востоке Англии, приведет к значительному росту числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. Главная опасность «британского» штамма коронавируса раскрывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты отметили, что пока еще не известно, является ли новый штамм более вирулентным и опасным для зараженного человека, но он потенциально более заразен. Высокая заразность будет способствовать росту заболеваемости, увеличению нагрузки на системы здравоохранения и повышению уровня смертности. При этом даже региональные ограничения не смогут предотвратить еще большее распространение коронавируса, если образовательные учреждения будут продолжать работать.

По словам разработчиков вакцин, новый штамм COVID-19 остается уязвимым для существующих вакцин. Так, компания Moderna заявила, что ее вакцина способствует образованию широкого спектра антител, которые потенциально нейтрализуют SARS-CoV-2.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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