Синоптики сообщили о погоде в Москве 27 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В воскресенье, 27 декабря, тыловая часть циклона определит погоду в столичном регионе. Ожидается облачная погода без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус пять-три градуса. В Подмосковье температура ожидается восемь-три градуса мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области будет умеренно морозная погода на фоне повышения атмосферного давления. Кислородный режим благоприятный. По медицинской оценке это погодные условия спастического типа, которые могут стать причиной появления метеопатических реакций. Чаще всего симптомы обострения и ухудшения самочувствия отмечают метеозависимые люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Необходимо вовремя принимать назначенные врачом препараты. Особенно следует соблюдать меры предосторожности при выходе из тепла на мороз.

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