Большинство жителей России ждут повышения зарплаты в 2021 году

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Более половины жителей России (59 процентов) в 2021 году ждут повышения заработной платы, а четверть граждан мечтает об адекватном начальстве. Об этом говорят итоги исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи представителей населения России старше 18 лет с постоянным местом работы.

Чаще остальных о повышении заработной платы говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц — 66 процентов. Карьерного роста и стабильности в наступающем году больше всего ждут участники опроса моложе 24 лет — 41 процент и 50 процентов соответственно. Повышения зарплаты женщины и мужчины ждут одинаково — 59 и 60 процентов соответственно.

Также стало известно, что каждый четвертый россиянин рассчитывает на новые интересные задачи и проекты — 25 процентов. Кроме того, 17 процентов работников хотят улучшения условий труда. Для 16 процентов россиян важен «апгрейд системы мотивации».

Отмечается также, что о стабильности и новых задачах женщины мечтают чаще, чем мужчины.

Каждый одиннадцатый желает признания своего труда — девять процентов. Снижения нагрузки и улучшения отношений в коллективе в 2021 году ждут пять процентов и четыре процента опрошенных соответственно. А восемь процентов граждан рассказали, что уже ничего не ждут от своей работы, сообщает РИА Новости.

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