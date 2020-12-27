В России разработают аналог препарата от COVID-19, которым лечился Трамп

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения коронавируса — аналога препарата, которым лечился президент США Дональд Трамп. Планируется, что результаты исследований могут быть представлены в конце 2021 года. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, одна из лабораторий уже занимается разработкой данного препарата.

— Это моноклональные антитела. Это фактически те антитела, которые защищают (от вируса и находятся — прим. «ВМ») в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде, — цитирует специалиста ТАСС.

Эксперт отметил, что центр также работает над созданием вакцины, которая одновременно будет защищать от COVID-19 и гриппа. Он добавил, что препарат может появиться к концу 2021 года.

По словам Гинцбурга, основная причина смерти от коронавируса — внутрибольничные инфекции. Именно от них должна защищать вакцина. Через год должны появится препараты, заключил он.

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