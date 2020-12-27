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Трамп снова призвал республиканцев бороться за его победу на выборах президента США
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп снова призвал республиканцев бороться за его победу на выборах президента США

Юлия Ямпольская

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии бороться за опротестование результатов выборов лидера страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, на выборах были «масштабные вбросы» бюллетеней для голосования по почте, а также случаи, когда свой голос отдавали дважды, а в списках появлялись избиратели, которые умерли.

— Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли (президентские выборы — прим. «ВМ»). Доказательства неопровержимы! — написал Трамп.

Кроме того, он пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия не выполняют свою работу.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен будет утвердить Конгресс США 6 января.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланировали на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

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выборыДональд ТрампСША
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