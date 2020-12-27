Трамп снова призвал республиканцев бороться за его победу на выборах президента США

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Действующий президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии бороться за опротестование результатов выборов лидера страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, на выборах были «масштабные вбросы» бюллетеней для голосования по почте, а также случаи, когда свой голос отдавали дважды, а в списках появлялись избиратели, которые умерли.

— Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли (президентские выборы — прим. «ВМ»). Доказательства неопровержимы! — написал Трамп.

Time for Republican Senators to step up and fight for the Presidency, like the Democrats would do if they had actually won. The proof is irrefutable! Massive late night mail-in ballot drops in swing states, stuffing the ballot boxes (on video), double voters, dead voters, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Кроме того, он пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия не выполняют свою работу.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен будет утвердить Конгресс США 6 января.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланировали на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

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