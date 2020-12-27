Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей трем регионам

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Правительство России выделило 2,5 миллиарда рублей Бурятии, Ингушетии и Мордовии. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Регионы получат еще более 2,5 миллиарда рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Дополнительное финансирование выделяется регионам, которые пострадали от пандемии COVID-19. Деньги помогут сконцентрировать силы на борьбе с коронавирусом.

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