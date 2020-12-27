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Более 89 миллионов тестов на COVID-19 провели в России
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 89 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Юлия Ямпольская

Здоровье

За прошедшие сутки в России провели 494 тысячи тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 27 декабря.

По данным портала, всего с начала пандемии в стране выполнили более 89 миллионов тестов на инфекцию. При этом 656 105 человек в РФ остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения коронавируса — аналога препарата, которым лечился президент США Дональд Трамп.

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