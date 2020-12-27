Начались испытания «штормового охотника» для борьбы с коронавирусом

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Специалисты из Университетского колледжа в Лондоне начали проводить испытания препарата Storm Chaser («штормовой охотник» — прим. «ВМ»), который предназначен для быстрого получения иммунитета к COVID-19.

В настоящее время проводится первая фаза клинических испытаний. Сыворотку из антител введут десяти добровольцам. Планируется, что после этой смеси должен возникнуть иммунитет от COVID-19 на срок 6–12 месяцев.

Создатели препарата заявили, что если испытания пройдут успешно, то «штормовой охотник» станет доступен для граждан уже весной, сообщает The Guardian.

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