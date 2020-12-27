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Жена Петросяна показала подарок сыну от «Деда Мороза»
Фото: youtube.com / Красный квадрат

Жена Петросяна показала подарок сыну от «Деда Мороза»

Никита Абрамов

Звезды

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новой фотографией их малыша. Снимок девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото ребенок сидит рядом с подаренным ему игрушечным автомобилем.

— Дедушка Мороз не выдержал и принес подарок пораньше, — подписала под постом Брухунова.

Жена Петросяна показала подарок сыну от «Деда Мороза»Фото: instagram.com/bruhunova

Подписчики положительно оценили новую публикацию жены юмориста и оставили множество комплиментов в адрес малыша в комментариях.

«Какой славный малыш»; «Малышок — чудо!»; «Какой малыш чудесный», — написали они.

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Евгений ПетросянТатьяна Брухуноваребенок
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