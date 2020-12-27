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«Пир во время чумы»: Бородина с размахом отметила в пандемию день рождения дочери
Фото: instagram.com/borodylia

«Пир во время чумы»: Бородина с размахом отметила в пандемию день рождения дочери

Никита Абрамов

Звезды

Несмотря на введенные в Москве ограничения, телеведущая Ксения Бородина с размахом отметила 5-летие дочери. Кадры с праздника звезда разместила в своем Instagram.

На видео заметно, что дочка Бородиной Теона отмечала праздник в большой компании других детей, аниматоров. Также торжество посетили Niletto, Миа Бойка и другие звезды.

Все находились в помещении без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Некоторые подписчики не одобрили такой поступок звезды и оставили под публикациями негативные комментарии.

— Очень красивый праздник. Но это пир во время чумы. Какой рост заболеваемости!!! Люди стараются минимизировать контакты, а здесь ничего не соблюдается. Страшно!» — написали они.

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