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Певец Шура уезжает из России под Новый год
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Певец Шура уезжает из России под Новый год

Рафаэль Залян

Звезды

Несмотря на эпидемию коронавируса, некоторые отечественные артисты не собираются отказываться от концертной программы и отправятся в гастрольный тур на новогодние праздники. Не стал исключением певец и музыкант Александр Медведев (Шура). Как признался артист корреспонденту «Вечерней Москвы», праздничные каникулы он проведет на боевом посту.

— У меня запланирован плотный гастрольный тур на Новый год. 31-го я выступаю для белорусских зрителей в Минске. Дальше прокатимся по всей республике, после чего я возвращаюсь ненадолго домой, в Москву. Немного отдохну и дальше поеду в тур по городам Сибири. Мне некогда отдыхать, приходится работать, — отметил артист, добавив, что скучал по вниманию зрителей.

Шура подчеркнул, что соблюдает строгую диету, поэтому в праздники не будет злоупотреблять спиртным, а всю энергию направит на зрителей, чтобы поднять им настроение.

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