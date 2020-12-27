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Более 12 тысяч домов остались без света из-за урагана на северо-западе Франции
Фото: YouTube.com / National Geographic

Более 12 тысяч домов остались без света из-за урагана на северо-западе Франции

Ксения Монахова

В мире

Более 12,5 тысячи домов на северо-западе Франции остались без света из-за урагана «Белла». Об этом в воскресенье, 27 декабря, проинформировал оператор энергосетей Enedis на странице в Facebook.

— Ураган «Белла», который прошел по территории Франции прошлой ночью, привел к инцидентам и отключению электричества, — говорится в сообщении.

По сообщению оператора, без электричества в Бретани без электричества остались 6,6 тысячи домов, а в Нормандии — около шести тысяч домохозяйств. Отмечается, что ближе к вечеру 27 декабря подачу света полностью восстановят, передает ТАСС.

Как сообщает метеорологическая служба Meteo-France, оранжевый уровень погодной опасности из-за «Беллы» сохраняется в пяти департаментах страны. По прогнозам синоптиков, на протяжении дня в этих районах Франции ожидаются снегопады и наледь на дорогах. Местами снег выпадет до 40 сантиметров. Скорость ветра на западе Франции достигнет 33,3 метра в секунду. В некоторых районах страны синоптики прогнозируют проливные дожди, из-за которых возрастет риск наводнений.

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