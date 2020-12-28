Названы пять полезных свойств мандаринов

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Специалисты назвали пять полезных свойств мандаринов. Они помогут улучшить здоровье и поднять настроение.

Так, эти фрукты содержат небольшое количество калорий. В ста граммах мякоти этого продукта всего 38 калорий, также в них большое количество воды и пищевых волокон, поэтому употреблять мандарины можно в довольно больших количествах. Однако людям с заболеваниями ЖКТ, проблемами с печенью и почками не стоит слишком налегать на эти фрукты.

Мандарины улучшают пищеварение. Высокое содержание клетчатки и пищевых волокон в них помогает улучшить пищеварение. Эти фрукты стимулируют аппетит, поэтому если не хочется переедать, то нужно есть фрукты уже будучи сытым. Еще одни важные вещества в составе цитрусовых — пектины. Они являются энтеросорбентами и могут помочь при пищевом отравлении.

Еще мандарины защищают сердечно-сосудистую систему. Специалисты доказали, что нобелитин — флавоноид, которым богаты мандарины, защищает от метаболического синдрома. Это комплекс нарушений обмена веществ, который часто становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Эти фрукты укрепляют иммунитет, благодаря высокому содержанию витамина С, а также фитонцидов. Фитонциды еще называют природными антибиотиками, потому что они способны замедлять рост вредных микроорганизмов.

Кроме того, мандарины поднимают настроение. Один только запах этих фруктов может поднять настроение из-за приятных ассоциаций с Новым годом. Но также в них содержится эфирное масло, которое помогает справиться со стрессом, успокоить нервы, улучшить общее самочувствие и сон, сообщается на портале «Ридус».

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