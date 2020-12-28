Генерал ВСУ заявил о предстоящей потере Украиной шести областей

Фото: pixabay.com/

Украина потеряет территории шести областей. Об этом заявил экс-глава милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

Он сказал, что «проект «Новороссия» не закончился» и отметил, что в него входят Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Николаевская области Украины.

— Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все, — заявил генерал интервью YouTube-каналу «Апостроф».

В 2014 году премьер-министр ДНР Александр Бородай и председатель народного совета ЛНР Алексей Карякин подписали документ об объединении в составе «государства Новороссия». Изначально в Новороссию должны были войти девять регионов Украины: Луганская, Одесская, Донецкая, Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области и Крым.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Кремль заявил о пассивности Украины в ситуации в Донбассе