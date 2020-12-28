Москвичи старшего поколения с 28 декабря могут записаться на вакцинацию от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С понедельника, 28 декабря, на прививку от коронавируса смогут записаться все москвичи старше 60 лет, а также работники общепита, ЖКХ, охраны и других организаций.

Москвичи старше 60 лет могут записаться на вакцинацию от коронавируса по телефону с 28 декабря. С 29 декабря для них будет открыта онлайн-запись на сервисах mos.ru и emias.info или в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы».

Кроме того, вакцина «Спутник V» стала разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Привиться смогут работники сферы общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны порядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры.

Для вакцинации открыты 70 медпунктов при городских поликлиниках. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Работникам из подходящих для вакцинации сфер необходимо иметь при себе также документ, подтверждающий занятость в соответствующей организации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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