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Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе
Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе

Ростислав Зубков

В мире

Военнослужащий погиб в результате нападения на позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об атаке Министерство обороны республики заявило в понедельник, 28 декабря.

(новость дополняется)

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