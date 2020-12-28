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Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе
Военнослужащий погиб в результате нападения на позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об атаке Министерство обороны республики заявило в понедельник, 28 декабря.
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