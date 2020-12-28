Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 89,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Более 89,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Здоровье

Еще 416 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 28 декабря.

Всего с начала пандемии в РФ выполнили свыше 89,5 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 660 009 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие ковида.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут безопасно провести праздники.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021 году

тестыРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Все мнения
О проекте