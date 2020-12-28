Более 89,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Еще 416 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 28 декабря.

Всего с начала пандемии в РФ выполнили свыше 89,5 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом 660 009 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие ковида.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут безопасно провести праздники.

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