Более 89,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Еще 416 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 28 декабря.
Всего с начала пандемии в РФ выполнили свыше 89,5 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.
При этом 660 009 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие ковида.
Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут безопасно провести праздники.
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