Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в России выявили 27 787 новых случаев коронавируса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За сутки в России выявили 27 787 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки коронавирус в России обнаружили у 27 787 человек. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения стали Москва (6253), Петербург (3748) и Подмосковье (1606).

За сутки в России выявили 27 787 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа от ковида скончались 487 человек, еще 20 480 — вылечились и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в РФ выявили 3 078 035 случаев COVID-19. При этом 2 471 309 пациентов переболели и выздоровели, 55 265 — умерли.

За сутки в России выявили 27 787 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут безопасно провести праздники.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021 году

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Все мнения
О проекте