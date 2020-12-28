За сутки в России выявили 27 787 новых случаев коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки коронавирус в России обнаружили у 27 787 человек. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения стали Москва (6253), Петербург (3748) и Подмосковье (1606).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа от ковида скончались 487 человек, еще 20 480 — вылечились и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в РФ выявили 3 078 035 случаев COVID-19. При этом 2 471 309 пациентов переболели и выздоровели, 55 265 — умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут безопасно провести праздники.

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