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Музеи Москвы подготовили онлайн-выставки и рождественский кинолекторий
Фото: pexels.com / Elly Fairytale

Музеи Москвы подготовили онлайн-выставки и рождественский кинолекторий

Виктория Родимкина

Город

Московские музеи подготовили новые онлайн-мероприятия, которые будут проводиться на сайтах и YouTube-каналах с 28 декабря по 3 января.

Так, для москвичей подготовили познавательные истории, онлайн-выставки, а также специальный рождественский кинолекторий. Например, пользователи смогут узнать, почему мультфильм «Падал прошлогодний снег» не хотели выпускать на советские экраны и где Константин Паустовский встретился с Марлен Дитрих.

На YouTube-канале Дома Гоголя 28 декабря в 14:00 состоится лекция о шкатулке-аптечке первой половины XIX века, в которой племянник Николая Гоголя хранил лекарства. Кроме того, организован онлайн-лекторий «Рождественская кинопятерка». В программе показы фильмов из Франции, Великобритании, Испании, США и России.

Кроме того, музей-заповедник «Царицыно» подготовил виртуальную экскурсию по экспозиции «Керамика. Парадоксы», которую покажут 29 декабря в 19:00.

В среду, 30 декабря, в 18:00 галерея «Парк» запустит серию подкастов, посвященных советским мультфильмам, а Музей К. Г. Паустовского 3 января в 15:00 опубликует тематическую экскурсию «Константин Паустовский и Марлен Дитрих», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Онлайн-экскурсия по музею Пушкина появилась на платформе #Москвастобой

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