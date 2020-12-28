Более 100 заявок подали на участие в архитектурном конкурсе «Облик реновации»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В Москве завершился прием заявок на участие в открытом международном конкурсе на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации «Облик реновации». Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 28 декабря.

По его словам, на участие в конкурсе было подано 105 заявок из 17 стран.

— Сильный состав конкурсантов с многолетним опытом позволяет надеяться, что мы получим интересные и яркие проекты, увидим системный подход при разработке концепций и оригинальные приемы для каждой площадки проектирования, — сказал архитектор.

Он отметил, что победители смогут заключить долгосрочные контракты, а также стать участниками проекта, благодаря которому кварталы реновации смогут приобрести индивидуальность.

Заявки поступили из Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, Мексики, Нидерландов, Швейцарии, Китая и других стран. Прием заявок на участие начался 24 ноября, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Читайте также: Современный жилой квартал появится на территории бывшей промзоны в Бутове