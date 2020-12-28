В Кремле заявили, что Путин сам решит, как и когда сообщить о своей вакцинации

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин лично сообщит, когда решит привиться от коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в понедельник, 28 декабря.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» была одобрена для людей старше 60 лет. Препарат показал эффективность выше 90 процентов для данной возрастной группы.

Комментируя заявление главы Минздрава, представитель Кремля отметил, что Путин не мог «в прикладном плане планировать собственную вакцинацию». При этом Песков призвал не волноваться на этот счет, поскольку президент уже говорил, что сделает себе прививку от ковида. Более того, глава государства сам сообщит, когда решится.

— Это зависит от того, как президент примет решение, — приводит РИА Новости слова Пескова.

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