Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле заявили, что Путин сам решит, как и когда сообщить о своей вакцинации
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В Кремле заявили, что Путин сам решит, как и когда сообщить о своей вакцинации

Ростислав Зубков

Здоровье

Президент России Владимир Путин лично сообщит, когда решит привиться от коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в понедельник, 28 декабря.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» была одобрена для людей старше 60 лет. Препарат показал эффективность выше 90 процентов для данной возрастной группы.

Комментируя заявление главы Минздрава, представитель Кремля отметил, что Путин не мог «в прикладном плане планировать собственную вакцинацию». При этом Песков призвал не волноваться на этот счет, поскольку президент уже говорил, что сделает себе прививку от ковида. Более того, глава государства сам сообщит, когда решится.

— Это зависит от того, как президент примет решение, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Песков прокомментировал отсутствие у Путина прививки от коронавируса

Дмитрий ПесковМинздрав РоссииВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Все мнения
О проекте