Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем. Последним субъектом страны, принявшем данное решение, стала Северная Осетия.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать последний день 2020 года нерабочим.

— Тридцать первое декабря будет выходным днем, — заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Северной Осетии.

Так, в этому году в канун праздников отдыхать будет вся Россия.

Также известно, что в октябре 2020 года глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.

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