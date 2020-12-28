Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье приостановят 1 и 7 января

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцинацию от коронавирусной инфекции приостановят в Подмосковье 1 и 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона в понедельник, 28 декабря.

— Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции не будет проводиться лишь 1 и 7 января. Во все остальные дни жители Московской области смогут принять участие в вакцинации, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее препарат «Спутник V», которой будет проводиться вакцинация, показал эффективность более 90 процентов на людях старше 60 лет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичи положительно оценили экономическую политику столицы и меры поддержки бизнеса в коронакризис