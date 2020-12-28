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Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье приостановят 1 и 7 января
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцинацию от коронавируса в Подмосковье приостановят 1 и 7 января

Виктория Родимкина

Здоровье

Вакцинацию от коронавирусной инфекции приостановят в Подмосковье 1 и 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона в понедельник, 28 декабря.

— Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции не будет проводиться лишь 1 и 7 января. Во все остальные дни жители Московской области смогут принять участие в вакцинации, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее препарат «Спутник V», которой будет проводиться вакцинация, показал эффективность более 90 процентов на людях старше 60 лет.

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