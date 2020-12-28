Росрыболовство назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море

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Рыболовецкое судно «Онега» могло затонуть из-за пренебрежения техникой безопасности и плохой погоды. К такому выводу пришло Росрыболовство по итогам предварительного анализа ЧП.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами до четырех метров в высоту.

Росрыболовство провело экстренное заседание оперативного штаба по расследованию причин кораблекрушения. Предварительно, судно затонуло из-за непогоды в сочетании с небрежным отношением к технике безопасности.

Сам траулер при этом был в исправном состоянии, его в последний раз проверяли в октябре. Однако на месте ЧП не удалось найти ни одного спасательного плота, а опрос спасенных рыбаков показал, что в условиях шторма спасательные средства были дополнительно закреплены веревками.

— Не исключается и внезапное попадание воды через заслонку мальбугера, что привело к моментальной потере остойчивости судна, — добавляется в релизе ведомства.

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