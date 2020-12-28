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Врач назвал препараты, которыми лучше запастись к Новому году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач назвал препараты, которыми лучше запастись к Новому году

Кирилл Николаев

Здоровье

К Новому году лучше всего запастись ферментами для пищеварения, которые помогут справиться с последствиями переедания. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Георгий Введенский.

Специалист также посоветовал запастись антигистаминными препаратами. Они пригодятся при появлении различных аллергических реакций. Кроме того, к Новому году в аптечке лучше иметь средства для оказания первой помощи при травмах, а именно антисептические средства, бинты, ватно-марлевые повязки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Введенский напомнил, что во время новогодних праздников в столице будут работать поликлиники.

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