«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 29 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье 29 декабря из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, 29 декабря в Москве и Подмосковье местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Также возможна гололедица. Предупреждение действует до первой половины дня 30 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителей столицы предупредили об аномально холодной погоде в начале недели.

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