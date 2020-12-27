Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в центре европейской части РФ

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Предновогодняя погода в центре европейской части страны будет аномально теплой — температура превысит норму на 7-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В среду, 30 декабря, декабря прогнозируем небольшие осадки — морось, мокрый снег, снег. Ветер будет усиливаться до 10-11 метров в секунду. В четверг, 31 декабря, аналогичная ситуация. Существенно в новогоднюю ночь температурный фон не изменится, будет от минус двух до плюс двух градусов. Новогодняя ночь будет теплой. Температура выше нормы на 7-8 градусов, — сказал он.

Синоптик отметил, что предновогодняя погода по всей стране будет «нескучной».

Так, в воскресенье, 27 декабря, в центре европейской России погоду будет определять область высокого давления. Воскресенье и понедельник будут зимними днями, температура ночью понизится до 10-15 градусов мороза, а днем до минус 6-7 градусов. Во вторник, 29 декабря, температура будет примерно такой же. А в среду днем, 30 декабря, температура днем будет около ноля, уточнил Вильфанд, передает РИА Новости.

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