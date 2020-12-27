Москвичей предупредили об аномальном холоде в начале недели

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Аномально холодные дни ожидают Москву и область в первой половине недели. Температура воздуха будет ниже нормы на три градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В понедельник, 28 декабря, будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса. Ночью прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах — до 16 градусов, в Подмосковье — до 18 градусов. Утром тоже еще достаточно холодно, — сказал он.

Синоптик добавил, что во вторник, 29 декабря, будет тоже холодная погода. Вильфанд отметил, что в этот период погода будет солнечной, и осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды, передает ТАСС.

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