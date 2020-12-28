Рождественские богослужения в Москве проведут с соблюдением COVID-требований

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий

Рождественские богослужения в столице пройдут с соблюдением всех требования по коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По его словам, в храмах прихожане должны соблюдать социальную дистанцию, а также находиться в масках и перчатках. Из храма Христа Спасителя по традиции будет вестись трансляция праздничного богослужениясообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главный храм МЧС России полностью построили в Москве