Рождественские богослужения в Москве проведут с соблюдением COVID-требований
Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий
Рождественские богослужения в столице пройдут с соблюдением всех требования по коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
По его словам, в храмах прихожане должны соблюдать социальную дистанцию, а также находиться в масках и перчатках. Из храма Христа Спасителя по традиции будет вестись трансляция праздничного богослужениясообщает РИА Новости.
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