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В Москве подвели итоги конкурса «Инструменты фондового рынка»

В Москве подвели итоги конкурса «Инструменты фондового рынка»

Марьяна Шевцова

Образование

В конце декабря в столице прошел финал конкурса для школьников «Инструменты фондового рынка», организатором которого выступил Московский центр технологической модернизации образования. В нем приняло участие более двух тысяч учащихся, сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Финал Конкурса проходил в режиме онлайн-конференции. Его участниками были 30 человек, набравших по решению экспертного совета максимальное количество баллов. Победителем стал учащийся школы №1155 Андрей Дайнеко, второе место заняла Анна Шмелева из школы №1518, а третье – Трофим Засухин из школы №544.

Напомним, что первый тур конкурса носил образовательную направленность – участники знакомились со специально отснятыми видеолекциями, разработчиком которых выступил Ян Арт – эксперт Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку. Во второй тур прошли 200 человек, лучше всех справившихся с тестовыми вопросами, проверяющими знания по пройденному материалу. Участники второго тура сразились между собой в решении практических задач, специально разработанных экспертами конкурса.Задания потребовали от ребят проявить умение самостоятельно работать с актуальной информацией, критически мыслить, показать знание законодательной базы, а также основ работы фондового рынка.

Со всеми материалами конкурса можно ознакомиться на сайте https://konkursifr.ru/

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