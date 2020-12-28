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Более 20 маршрутов для поездок на квадроциклах запущено в Подмосковье в 2020 году
/ Фото: «Вечерняя Москва»

Более 20 маршрутов для поездок на квадроциклах запущено в Подмосковье в 2020 году

Юлия Ямпольская

Транспорт

В Московской области запустили 24 новых маршрута для поездок на квадроциклах в 2020 году. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Уточняется, что такой вид транспорта становится более популярным у жителей и гостей региона. Маршруты не пересекают частные территории и интересы других любителей активного отдыха. Специалисты отобрали девять муниципалитетов, в которых работает 24 новых маршрута.

На данный момент для любителей поездок доступно свыше 260 километров безопасного бездорожья. В 2021 году планируется создать еще больше маршрутов: 62 маршрута в 20 муниципалитетах станут доступными для любителей экстремального отдыха.

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