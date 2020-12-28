Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Нурмагомедов рассказал о трудностях при подготовке к бою против Гэтжи
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нурмагомедов рассказал о трудностях при подготовке к бою против Гэтжи

Кирилл Николаев

Спорт

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал, что подготовка к бою против американца Джастина Гэтжи была тяжелой.

Спортсмен сообщил, что за две недели до поединка сломал палец. До этого 12–13 сентября Нурмагомедов попал в больницу. В течение десяти суток российский боец сильно болел, из них пять дней лежал в реанимации.

— К концу сентября начал более активно тренироваться, подготовка была тяжелой, — отметил Нурмагомедов.

Напомним, 24 октября российский боец выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры. В активе российского бойца 29 побед в 29 поединках.

Читайте также: Нурмагомедов рассказал, что может его заставить возобновить карьеру

смешанные единоборстваUFCХабиб Нурмагомедов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте