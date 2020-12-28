Нурмагомедов рассказал о трудностях при подготовке к бою против Гэтжи

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал, что подготовка к бою против американца Джастина Гэтжи была тяжелой.

Спортсмен сообщил, что за две недели до поединка сломал палец. До этого 12–13 сентября Нурмагомедов попал в больницу. В течение десяти суток российский боец сильно болел, из них пять дней лежал в реанимации.

— К концу сентября начал более активно тренироваться, подготовка была тяжелой, — отметил Нурмагомедов.

Напомним, 24 октября российский боец выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры. В активе российского бойца 29 побед в 29 поединках.

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