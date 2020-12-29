Итоги вакцинации от гриппа подвели в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Московской области завершена кампания по вакцинации населения от гриппа, рассказала глава регионального министерства здравоохранения Светлана Стригункова.

В ходе совещания главы Московской области Андрея Воробьева с членами правительства и главами муниципалитетов региона Стригункова сообщила, что прививки от гриппа сделаны 4,712 миллиона (63 процентам) жителей Подмосковья.

— Наш план перевыполнен на 3%. По всем группам риска наши задачи выполнены, — отметила министр.

По словам Стригунковой, Московская область заняла пятое место среди всех субъектов Российской Федерации по охвату вакцинацией от гриппа. При этом годом ранее регион был лишь 39-м, сообщает телеканал «360».

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