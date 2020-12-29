Медики перечислили ранние симптомы коронавируса

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Специалисты американской клиники Майо рассказали, какие проявления могут являться ранними симптомами коронавирусной инфекции.

По словам экспертов, следует обращать внимание на легкие расстройства работы желудочно-кишечного тракта: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея.

Особенность этих проявлений как ранних симптомов COVID-19 заключается в том, что они отмечаются еще до респираторных проявлений заболевания. При этом желудочные расстройства могут наблюдаться непродолжительное время, например, всего один день.

Следует также учесть, что подобные нарушения могут свидетельствовать о других заболеваниях, включая грипп, мигрень, заболевания ЖКТ. Если желудочно-кишечные расстройства перейдут в кашель, лихорадку, потерю обоняния и/или вкуса, это с высокой долей вероятности говорит о развитии коронавирусной инфекции, сообщает Daily Express.

Ранее эксперт рассказал о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции.

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