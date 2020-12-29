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Медики перечислили ранние симптомы коронавируса
Фото: pixabay.com/ru

Медики перечислили ранние симптомы коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты американской клиники Майо рассказали, какие проявления могут являться ранними симптомами коронавирусной инфекции.

По словам экспертов, следует обращать внимание на легкие расстройства работы желудочно-кишечного тракта: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея.

Особенность этих проявлений как ранних симптомов COVID-19 заключается в том, что они отмечаются еще до респираторных проявлений заболевания. При этом желудочные расстройства могут наблюдаться непродолжительное время, например, всего один день.

Следует также учесть, что подобные нарушения могут свидетельствовать о других заболеваниях, включая грипп, мигрень, заболевания ЖКТ. Если желудочно-кишечные расстройства перейдут в кашель, лихорадку, потерю обоняния и/или вкуса, это с высокой долей вероятности говорит о развитии коронавирусной инфекции, сообщает Daily Express.

Ранее эксперт рассказал о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции.

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