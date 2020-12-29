Автор «Игры престолов» стал фанатом нового сериала

Фото: Скриншот видео / youtube.com/watch?v=c2Ju0jqpnB8

Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» и сценария к телесериалу «Игра престолов», рассказал, что стал поклонником одного из новых сериалов.

По словам Мартина, ему очень понравилось многосерийное телешоу «Ход королевы» об одаренной шахматистке Элизабет Хармон. Мартин назвал сериал «очень достоверной адаптацией очень сильного романа» (шоу снято по одноименному роману Уолтера Тевиса).

История не только хорошо написана, но также хорошо поставлена и сыграна, подчеркнул писатель. «Если справедливость есть», сериал «Ход королевы» обречен на получение премий и наград, добавил Мартин.

Писатель также рассказал в своем официальном блоге, что ему близок сюжет сериала, поскольку в юности Джордж увлекался шахматами.

Ранее был опубликован топ-10 лучших российских сериалов 2020 года.

Читайте также: Продюсеры объявили дату старта съемок приквела «Игры престолов»