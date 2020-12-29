Финал конкурса «Мисс Россия» перенесли на весну из-за пандемии

Фото: «Вечерняя Москва»

Финал конкурса красоты «Мисс Россия» состоится весной 2021 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом рассказала генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Ранее финал смотра уже переносили, изначально он должен был пройти осенью текущего года. Однако ограничительные меры для борьбы с COVID-19 не позволили провести конкурс в привычном формате.

Беляк подчеркнула, что несмотря на ограничения и переносы, финал «Мисс Россия» все равно состоится и зрители смогут увидеть новых финалисток в режиме онлайн.

— Все секреты пока не будем раскрывать, но мы впервые за всю историю конкурса постараемся максимально откровенно показать подготовку участниц и, конечно, всем будет доступна трансляция финала, — отметила директор конкурса.

По словам Беляк, пандемия не только не уменьшила интерес к мероприятию — желающих принять в нем участие стало даже больше. С учетом коронавирусных ограничений кастинги проводились в онлайн-режиме, однако директор конкурса признала, что высокие технологии позволяют девушкам ощутимо изменить свою внешность.

— В Instagram девушка выглядит готовой супермоделью, но иногда после просмотра ее фото без косметики, которые она присылает по нашему запросу, приходит ощущение гордости за разработчиков фильтров для социальных сетей и разочарование от того, как нещадно можно себя замаскировать, — цитирует Беляк РИА Новости.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменили из-за коронавируса.

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