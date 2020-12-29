«Юный стилист»: Юлия Ковальчук показала, как трехлетняя дочь подготовила ее к Новому году

Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук показала, как трехлетняя дочь Амелия собрала ее на Новый год. Артистка выложила в Instagram-аккаунте видео, на котором показывает, как девочка нарядила ее во время игры.

Амелия надела маме на шею бусы, а на голову положила ожерелья, крестик и бумажные звездочки. Девочка также попыталась сделать маме макияж. Она нанесла на глаза и щеки певицы разного цвета косметические средства.

— Доча, ты собрала меня на Новый год, — обращается Ковальчук на видео к Амелии.

Певица сравнила свой образ со стилем хиппи и добавила, что праздновать Новый год теперь планирует в подобном наряде.

Подписчиков умилила малышка Амелия, они оценили ее чувство стиля.

«Какая красивая мамочка благодаря прекрасному стилисту-доченьке»; «Юля, тебе очень идет, образ сногсшибательный. Спасибо юному стилисту!»; «У девочки определенно есть талант», — написали поклонники в комментариях.

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